Juan Antonio s'ha quedat mut en veure que 'First Dates' es convertia en una discoteca tecno, cosa que a ell li espanta, però en pocs minuts s'ha refet i ha començat el seu particular ritual de seducció durant la seva cita amb la gironina Andrea.

Andrea s'ha definit com una "Pinky lady molt tecno lover" i ha rebut a la seva cita, Juan Antonio, al ritme d'un gran tema molt dark tecno, un detall que que a ell no li ha agradat massa: "He flipat, no m'ha agradat gens ". No obstant això, Andrea, estudiant gironina, sí que li ha agradat i ha posat els seus cinc sentits a conquistar-la.

Els joves han coincidit en gustos, aficions i rituals de bellesa i és que, a tots dos els agrada molt l'esport i cuidar-se. Juan Antonio té un secret de bellesa que no ha dubtat a compartir amb tot Espanya "No em cuido de cremes, però depilat sí, el pebrot sempre depilat, és una llei no escrita".