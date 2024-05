Espectacular arc de Sant Martí a la ciutat de Girona

Després d'una jornada de pluja intermitent, la ciutat de Girona ha pogut gaudir aquesta tarda d'un espectacular arc de Sant Martí. De fet es tracta d'un arc de Sant Martí doble, tot i que un d'ells està força difuminat.

Arc de Sant Martí a la ciutat de Girona / Pol Surroca

Com no podia ser d'altra manera, els ciutadans no han trigat a immortalitzar aquest majestuós arc de Sant Martí i compartir-ho a les xarxes socials.