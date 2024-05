Daniel Sancho, en acabar el judici per la mort d'Edwin Arrieta: "Sento que uns pares hagin perdut un fill"

Al migdia, amb la xafogor castigant l'illa de Koh Samui, el jutge va donar per conclòs el judici contra Daniel Sancho i va emplaçar les parts el 29 d'agost per a la sentència. Han estat dotze jornades de les 15 previstes amb 35 testimonis i abundants problemes tècnics, des d'apagades a traduccions debatudes, però totes les parts marxen satisfetes i amb les seves pretensions intactes: un assassinat premeditat per una, un homicidi en legítima defensa per l'altra.

L'última sessió tenia programada un dels testimonis més rocambolescos: un cuiner tailandès cridat a corroborar que el xerrac comprat per Sancho durant la vigília del conscienciós trossejat del cirurgià colombià també té fins culinaris. A aquest efecte havia acudit la defensa amb un coco seccionat per la meitat i convertit en bols per a servir menjar. La cadena d'hotels que li donava feina va jutjar inconvenient que participés en allò i li ha denegat el matí lliure. Els advocats de Sancho han menyspreat el revés perquè, en la seva opinió, ja havia acreditat abans que no el va adquirir per al crim.

Al·legat final de l'acusat

Quedava, doncs, el colofó: l'al·legat de Sancho, una prerrogativa de l'acusat a l'última paraula, que ha utilitzat per enumerar els atropellaments policials, insistir en la defensa legítima i mostrar penediment. Sobre els primers ha recordat que li va ser denegada la seva trucada telefònica i un advocat perquè la policia li va aclarir que era allà per ajudar-ho o que li van prometre un ràpid trasllat a Espanya si col·laborava amb un document de deportació falsificat. Va ser l'únic en anglès que li van acostar, puntualitza la defensa. Ha sostingut també que en aquella habitació d'hotel es va defensar d'una agressió sexual i ha mostrat la seva pena per la pèrdua d'una vida humana, fossin les que fossin les circumstàncies.

"Sento que s'hagi perdut una vida i que uns pares hagin perdut un fill, sento que la seva família no hagi pogut enterrar-lo en condicions, sento el que vaig fer després de la mort", ha declarat, segons EFE. També ha dirigit un missatge a la família d'Edwin Arrieta: la compensarà amb diners, quan pugui i en la mesura que estimi convenient. No és previsible que compti aviat amb una feina remunerada.

El perdó, les disculpes o el penediment, aspectes més morals que jurídics, han monopolitzat debats en aquestes setmanes. Rodolfo Sancho, cèlebre pare de l'actor, ha volgut liquidar-los a les portes de la cort. “Als quals m'han presentat com a inhumà haig de dir-los que és mentida que no presentés les meves condolences a la família a Colòmbia, va ser el primer que vaig fer”, ha dit en la seva primera parada davant les carxofes en setmanes.

Premeditació desinflada

L'advocat de la coacusació, Metapon Suwancharern, ha aclarit després que Sancho havia perseverat en el penediment. També hauria admès, segons la mateixa font, que no hauria d'haver esquarterat el cadàver. Només aquest delicte ha reconegut Sancho i no els d'assassinat premeditat ni destrucció de documentació aliena. L'advocat, en tot cas, s'ha mostrat satisfet amb el procés a pesar que la seva pretensió inicial de la premeditació s'ha desinflat. El fiscal, després de la desfilada dels seus testimonis, ja va admetre que era difícil acreditar-la. En l'equip de Sancho es respira una satisfacció confrontant amb l'eufòria.

“L'acusació no ha pogut demostrar cap aspecte del seu relat”, assenyala Carmen Balfagón, representant de la família Sancho. “No estem satisfets amb la policia , peròsí amb la justícia tailandesa, ha estat un procés amb totes les garanties”, afegeix. Pensarà el mateix si cau sobre el seu defensat la pena de mort o la cadena perpètua que pronostiquen els juristes tailandesos consultats per aquest diari? “Sí, apel·larem”, respon.

Recursos

Aquestes quatre setmanes a Koh Samui són només el primer acte de la funció. El cas s'allargarà durant anys probablement amb recursos. El fiscal, Jeerawat Sawatdichai, ha anunciat aquest dijous que ho farà si Sancho és absolt. L'advocat pro bo de la família Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha airejat tripijocs i esbandides sense aportar proves, unes preventives tiretes enfront d'una hipotètica derrota que revelen un esperit esportiu millorable.

Aquesta crònica és tan inevitablement desequilibrada com les últimes. Sense accés al tribunal pel forrellat, no hi ha més fonts que les dues parts i Ospina ha ignorat els missatges d'aquest corresponsal en l'última setmana.