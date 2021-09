Karlos Arguiñano, que acaba de complir 73 anys, ha confessat que, recentment, ha donat medul·la òssia a la seva germana Loinaz per ajudar-la en el seu tractament per combatre la leucèmia, tal com publica La Provincia, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En una entrevista per la revista Pronto, es van interessar per saber què és el que motiva al cuiner i presentador d'Antena 3 per seguir al peu del canó: «Jo intento cada dia animar a la gent a què cuini, i que ho faci variat perquè com més variat, millor alimentat estàs. És així de clar», va explicar Arguiñano, qui recentment ha rebut el Premi Nacional de Televisió pels més de 30 anys ensenyant-nos a menjar bé amb els seus programes.

Per demostrar la importància dels bons hàbits de vida, va voler explicar que gràcies al seu estat de salut ha pogut ajudar a la seva germana tot i haver complert 73 anys el passat 6 de setembre. «Aquesta setmana he donat medul·la a la meva germana Loinaz, que té leucèmia. La vaig ajudar fa 15 anys, però ha tingut una davallada. Per donar et fan un piló d'anàlisis i a mi el metge em va dir: 'Mira, Karlos, segueix fent la vida que fas, perquè estàs molt bé'. I això gràcies a què? A l'estil de vida i l'alimentació», va afegir.

El conegut xef va voler posar èmfasi en allò que l'ajuda la cuina per seguir endavant: «Jo a la gent li dic que la cuina té molts avantatges perquè si cuines, et distreus a la compra, la gent gaudirà menjant el que has fet, t'ho agrairan i, per això, et sentiràs feliç. I en aquesta vida l'únic que val és ser feliç», va confessar. També va aprofitar per reivindicar la importància que s'ensenyi cuina en les escoles, instituts i universitats. «Per què no es parla d'alimentació des de l'institut? Si el que mai deixem de fer és menjar i beure, i ningú parla d'això, amb l'important que és!».

El cuiner, que té set fills i onze nets, ha viscut la pandèmia amb un xic d'inquietut sobre tot per la seva dona, Luisi, que se sentia angoixada i preocupada pels seus fills. «Però per sort, a ningú de la familia ens ha tocat, de moment», va assenyalar.