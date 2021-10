La trentena edició de la Marató de TV3, dedicada a la salut mental, tindrà lloc el diumenge 19 de desembre, segons s'ha anunciat aquest dijous. També han indicat que la temàtica que s'ha triat afecta una de cada quatre persones en algun moment de la vida, amb impactes elevats tant des del punt de vista social com sanitari i de qualitat de vida dels afectats i del seu entorn. Des d'avui, la Fundació La Marató i TV3 i Catalunya Ràdio enceten una campanya per divulgar i sensibilitzar sobre la salut mental, i contribuir, així, a normalitzar i visibilitzar aquests trastorns. D'aquí que s'hagi triat l'eslògan 'La Marató que trenca murs'. Entre d'altres, s'han programat milers de sessions divulgatives als centres educatius d'arreu de Catalunya.

Els responsables de la Marató indiquen que més de la meitat dels trastorns de salut mental comencen a l'adolescència, i subratllen que la prevenció i el tractament precoç són "fonamentals" per aconseguir una evolució positiva. En aquest sentit alerten, però, que el 45% dels afectats no demana l'ajuda necessària.

D'altra banda, per commemorar el trentè aniversari de la marató solidària s'han dissenyat diverses accions especials i participatives, com ara l'exposició '30 anys de la teva Marató' o una samarreta solidària dissenyada per Jordi Labanda. Des d'avui ja es poden fer donatius.