Intrigues palatines, un romanç èpic i la monarca més poderosa de la història. Aquests són els ingredients de Catalina La Grande, una minisèrie de quatre capítols en la qual l’oscaritzada Helen Mirren es posa en la pell d’una dona «brillant i sexualment alliberada», segons informa el canal, que, contra tot pronòstic, va exercir el poder suprem en tota Rússia durant la segona meitat de segle XVIII. La producció escrita per escrita por Nigel Williams (Elizabeth I) dirigida per Philip Martin (The Crown) s’estrena aquest dimarts a la nit al canal Cosmo.

Ambientada cort russa durant la segona meitat de segle XVIII, aquesta producció retrata el regnat de Catalina des de 1764, dos anys després d’apartar del tron​al seu marit Pere III de Rússia, fins a la seva mort el 1796. La història segueix el romanç entre l’emperadriu i Grigory Potemkin (Jason Clarke), militar i comandant amb qui va mantenir una relació única tant per la promiscuïtat de tots dos com per la devoció que es van professar.

La sèrie és una producció de New Pictures i Origin Pictures per Sky i HBO. Els quatre episodis van ser gravats en espectaculars escenaris de Rússia, Lituània i Letònia entre els quals destaquen el luxós Palau de Caterina, residència d’estiu dels tsars situada a 25 quilòmetres de la ciutat de Sant Petersburg, o el Palau de Rundale.