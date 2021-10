Després de visitar la ciutat de Girona, en el primer lliurament de la nova temporada, i degustar el bo i millor de la gastronomia empordanesa, fa tot just dues setmanes, Joc de Cartes s'endinsa aquest dimecres novament a les comarques gironines per trobar els millors fogons de la Garrotxa. El concurs de TV3 conduït pel xef Marc Ribas passarà en aquest lliurament, que es podrà veure a partir de les 22.45 h, visitarà Les Planes d'Hostoles, Els Hostalets d'en Bas, Olot i Besalú per assaborir la cultura gastronòmica d'un territori amb molta història.

Marc Ribas començarà el seu recorregut al restaurant La Carpa de les Planes d’Hostoles, on coneixerà la restauradora més novella dels participants en el capítol, Nina Portillo, i la cuina casolana de la seva “mama”. El següent restaurador a obrir foc culinari serà el "competitiu" David Arroyo, de Can Llonga, als Hostalets d’en Bas. A Olot, la capital de la comarca, els fogons que competiran seran els del restaurant familiar de Marc Demonjó, Les Pedretes, i el darrer amfitrió a posar a prova les seves especialitats serà Josep Güell, del restaurant Can Cintet de Besalú.

Els quatre restaurants competiran per endur-se el reconeixement de tenir els millors fogons garrotxins, segons el format produït per TV3 amb la col·laboració de Magnolia.