TVE emetrà avui la final de la novena edició de Masterchef Junior amb l’Olivia, la Carla, el Guillem i l’Ariel com a aspirants a la victòria. Una de les grans incògnites era saber si s’emetria finalment l’aparició de Verónica Forqué, que havia participat en les gravacions del talent show infantil abans de treure’s la vida durant el matí del 13 de desembre.

Finalment, després de diverses setmanes estudiant què fer amb el material que s’havia gravat, Televisió Espanyola ha decidit eliminar les escenes de l’actriu del muntatge final «per respecte a ella i a la seva família», segons han confirmat fonts de la Corporació. D’aquesta forma, no Forqué no apareixerà durant la gran final de Masterchef Junior.

La intèrpret, la mort de la qual va commocionar tot el país, va participar en la sisena edició de Masterchef Celebrity i va abandonar la competició a les portes del final. «Necessito descansar, no puc més», va assegurar entre llàgrimes. Després de la seva mort es van desencadenar tota mena de teories sobre l’estat en què es trobava, motiu pel qual la productora va emetre un comunicat per deixar clar que Verónica va manifestar sentir-se «feliç i agraïda» per la seva participació. La cadena ha optat finalment per acabar amb qualsevol polèmica.