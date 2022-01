La tercera edició de Mask Singer comença a escalfar motors a Antena 3, que ha revelat dos fitxatges per al seu jurat. Es tracta de la figuerenca Mónica Naranjo i d’Ana Obregón, que s’incorporen al talent i intentaran endevinar qui s’amaga sota la disfressa al costat de Javier Ambrossi i Javier Calvo. Mónica Naranjo s’estrena així al concurs revelació de la temporada passada, mentre que Ana Obregón es converteix en investigadora fixa després d’haver estat convidada a la seva segona edició. Per tant, desapareixen tant José Mota, que ja havia avançat la sortida, com Paz Vega, guanyadora de la primera edició i investigadora de la segona.