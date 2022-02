Enmig de l’impacte que ha general Soy Georgina, el reality protagonitzat per Georgina Rodríguez, Netflix ha anunciat ara un nou docushow: Tamara Falcó: La marquesa. En aquesta ocasió, la protagonista no serà cap més que la filla d’Isabel Preysler i el marquès de Griñón. Segons avança la plataforma en una nota, el reality de la col·laboradora d’El Hormiguero serà «una fotografia al natural de la vida de Tamara, una celebrity gens corrent. La seva personalitat, la seva visió, forma de ser i estil de vida la fan única». Com ha passat en altres realities, la protagonista obrirà les portes de la seva vida, mostrant també la seva família i el seu entorn més pròxim.