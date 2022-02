La sèrie d’Álex de la Iglesia 30 monedas tindrà una segona temporada amb vuit nous episodis que es començaran a rodar aquest mes de febrer, segons va informar ahir la plataforma HBO Max en un comunicat. La segona entrega de la sèrie (estrenada al novembre de 2020) dirigida per Álex de la Iglesia i coescrita per ell i per Jorge Guerricaechevarría estarà disponible per a la seva emissió a la plataforma a tot el món el 2023. En total seran vuit nous episodis de 50 minuts que arrenquen amb la major part del poble de Pedraza boig, tancat en un psiquiàtric. Elena jeu en coma, en un llit d’hospital fosc i Paco, «destrossat pels remordiments», intenta tenir-ne cura, però no és fàcil.