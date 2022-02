Robert Pattinson està en plena promoció d’una de les pel·lícules més esperades de l’any, The Batman, el seu debut al paper del superheroi, del que assegura serà menys «faldiller» i bregarà amb més traumes al seu voltant. «No és el típic personatge a l’estil Playboy. I és una mica mandrós perquè, bàsicament, té molt de trauma per lidiar, almenys fins on puc dir», va avançar l’actor durant una roda de premsa a Los Angeles. La nova pel·lícula sobre l’heroi emmascarat, s’estrenarà a cinemes el 4 de març. La cinta no mostra els orígens del superheroi però reflecteix un Bruce Wayne (la identitat real de Batman) de trenta anys i en els seus inicis com un superheroi que encara comet errors.