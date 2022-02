El mític bar Marsella del carrer Sant Pau de Barcelona s’ha convertit durant uns dies en París, i en punt de trobada dels artistes del surrealisme de la ciutat de la llum. Aquest és un dels escenaris del rodatge del telefilm Miró, una producció de Setmàgic Audiovisual en coproducció amb TV3, que compta amb la participació d’IB3 i el suport de l’ICEC.

La ficció vol descobrir la persona rere aquest gran creador que va ser Joan Miró. Segons informa la CCMA en un comunicat de premsa: «Un jove discret, silenciós i tenaç que va haver d’emigrar d’una Barcelona grisa i conservadora a un París en plena efervescència cultural per donar-se a conèixer, en un període convuls i ple de guerres».

Amb la direcció d’Oriol Ferrer (Cançó per a tu, Descalç sobre la terra vermella), Miró està protagonitzat per Edu Lloveras -l’actor que es posa en la pell d’aquest jove pintor que fuig de Barcelona per anar a caure en mans de l’avantguarda de París-, Pau Roca, Aida Folch i Òscar Rabadan, entre d’altres. Segons afegeix la nota de la corporació, «se saben moltes coses del Dalí i del Picasso persona, però en canvi la persona de Miró ha quedat oculta a gran part de la societat». La pel·lícula «s’endinsa en l’home que s’amagava rere el creador».