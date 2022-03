El retorn de Marta Altamira a Cuéntame cómo pasó està donant molt de joc a la longeva sèrie de Televisió Espanyola. El primer amor de Toni Alcántara és el personatge que més desestabilitza el fill d'Antonio i Mercedes. Anna Allen, l'actriu saltenca que la interpreta, està feliç amb la tornada a la sèrie, ia la interpretació, després del linxament mediàtic que va patir, que la va fer desaparèixer del mapa. Fins que el seu commovedor monòleg a Paquita Salas va demostrar que seguia tenint coses a dir davant d'una càmera i ens va fer reflexionar a tots.

Marta forma un particular triangle amb Toni i Deborah. Tot i que amb ell, més que amor, ara mateix hi ha competència professional.

És una mica com s'ho està prenent el Toni. Marta no té cap zel professional.

També Deborah fa a Marta unes mirades que maten...

Ella sí, però jo no. És que després com interpreta les coses l'espectador és un gran tema, però en realitat la Marta té molt clar el seu lloc. La relació entre ella i en Toni és molt compacta, és com si no hagués passat el temps entre ells i això és molt bonic. És molt fàcil treballar amb en Pablo (Rivero) i això es nota molt a la càmera. I tot el rotllo Moncloa hi afegeix tensió perquè són com intrigues polítiques. Veiem com es comporta un home quan no mana, com sempre ha de saber què és ella. Doncs alguna cosa deu tenir la Marta, que és la que t'hi ha ficat!

Encara que tingui aquesta connexió amb en Toni, la Marta el desestabilitza cada vegada que surt a la palestra.

Jo crec que el personatge de Toni ja estava molt desestabilitzat, encara que no faria servir aquesta expressió.

Quina faria servir?

Diria que el remou per dins. Perquè desestabilitzat ja està amb l'alcohol i el tema sexual que té des de fa temps. Marta té poder i li ofereix una oportunitat brillant perquè el personatge és ambiciós i li diu que sí de seguida. Si fos al contrari, i la Marta fos un home i en Toni una dona, estaríem parlant en termes molt diferents. Diríem que ella és una desequilibrada i ell, un home amb iniciativa, que obre portes. Però n'hi ha prou que sigui el contrari perquè la que sigui jutjada sigui la Marta.

I més, tractant-se dels anys 90 que són els que mostra la sèrie en aquesta temporada...

Entenc aquesta perspectiva dels 90, això no obstant, una cosa que m'està sorprenent és que ara es continua mirant des d'un prisma molt reduït. Seguim una mica ancorats en el mateix.

Quin camí el de la Marta. De córrer davant dels grisos a la Moncloa, com a cap d'en Toni.

És una tia amb una formació exquisida, molt passional, visceral, que lluita pel que creu, que ve d'una posició on arribar al poder és més fàcil, perquè jo crec que no tots tenim les mateixes oportunitats, diguin el que diguin. Però és una línia que té molta coherència. Des d'on es canvien les coses? Des de dins. I no oblidem que la Marta comença lluitant en un país on hi ha una dictadura i no vol tornar-hi. De vegades, els líders tan viscerals també cometen errors, encara que la seva lluita sigui molt noble. I això és una cosa que la converteix en un personatge molt ric.

És el personatge més polititzat de la sèrie, amb en Toni.

Però ell ho va estar per la Marta. Ella és una influencer de la seva època.

Una influencer dels anys 90, quan encara no es feia servir aquest terme com avui dia.

Ella influeix en l'opinió, fa que es mogui. Si fins i tot en Toni s'acaba comprant un cotxe diferent per una frase de la Marta! Aquest seria el resum de la seva relació: com la Marta influeix en Toni. M'agrada molt el vessant còmic que està traient el personatge aquesta temporada.

Quan se'n va anar de la sèrie fa anys, pensava que podria tornar?

Sabia que la porta estava sempre oberta perquè jo me'n vaig anar molt bé de Cuéntame. Me'n vaig anar perquè necessitava explorar altres coses com a actriu i era complicat estant a la sèrie. No perquè la productora no m'ho permetés, sinó perquè com que t'hi veuen pensen que ja estàs treballant i no t'ofereixen altres coses. Així que vaig tornar feliç.

Després del que va viure va dubtar que tornaria a la interpretació?

És igual el que jo pensés o no. El cas és que sóc aquí fent el que he fet sempre, perquè sóc actriu. No sé què faré d'aquí a uns anys, però ara mateix estic actuant i ho estic gaudint.

Va passar per moments durs.

No concedeixo entrevistes per això. Se n'ha parlat tant que gratar-lo encara més és ridícul. És una cosa que s'ha de respectar.

Fa anys havia escrit teatre. No va pensar a tornar-ho a fer?

Havia escrit i continuo escrivint. De fet, la meva idea és engegar un projecte meu en algun moment, però crec que és una cosa que necessita temps i cal treballar molt. Estic escrivint coses, tanmateix, cal donar-hi voltes i depèn de moltes coses.

L'any passat, vam veure alguns personatges de Cuéntame envellits, patint la pandèmia l'any 2021, però a la Marta no. Li hauria agradat saber què deparava el futur?

Per res, perquè crec que, d'alguna manera, ja limites els personatges. Saps si viuran, si no viuran, i treus tot el misteri i la intenció dramàtica. Es parlava de la Marta, però jo no sortia i no m'hauria agradat sortir.