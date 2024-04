El Club Handbol Garbí de Palafrugell es classifica per a les fases d'ascens a 1a estatal

Aquest diumenge 28 d'abril de 2024, el 1r equip masculí del Club Handbol Garbí de Palafrugell va guanyar per 26 a 34 a la pista de l'Handbol Poblenou. Aquesta victòria li dona accés a disputar les fases d'ascens a 1a Nacional que es disputaran al Garbí Arena de Palafrugell. L'equip del Baix Empordà, entrenat per en Joe Gou, amb en Xevi Alcántara de 2n i l'Edu Cama de delegat, ha fet la millor temporada de la seva història i ha aconseguit el subcampionat de la Lliga Catalana amb 50 punts, després d'un frec a frec molt emocionant durant les últimes 9 jornades amb la Garriga, que ha sumat 49 punts. Només l'ha superat el campió, la Unió Esportiva Calella, que ha sumat 54 punts.

El Garbí pot presumir de ser l'únic club d'handbol de les comarques gironines que té els seus dos primers equips, el masculí i el femení, competint en la màxima categoria de Catalunya, la Lliga Catalana. La classificació per a les fases és una fita històrica pel club, i si s'obtingués el difícil repte de guanyar-les, l'equip palafrugellenc competiria la temporada que ve en la mateixa categoria que altres equips històrics de l'handbol gironí com el Bordils i el Sarrià. Aquestes fases es realitzen en 6 llocs del territori espanyol i l'handbol Garbí és al Sector E que es jugarà a Palafrugell i jugarà contra el Madrid Maravillas, l'Agustinos d'Alacant i l'Oscatech d'Osca.

El Garbí naixia l'any 1978 en el pati de l'escola Prats de la Carrera de Palafrugell (antigament anomenat Col·legi Garbí) de la mà d'un mestre de primària nascut a Bordils i jugador d'handbol, en Josep M. Mora, que és l'alma mater del projecte. Així començava la història d'una entitat que avui disposa de 14 equips federats, 7 de masculins i 7 de femenins, i una escoleta plena de gom a gom, amb un total de 250 fitxes federatives, el 52% de les quals són femenines.

L'handbol Garbí és una entitat esportiva que esdevé pol de dinamització social a Palafrugell. El món de l'handbol va considerar l'afició del club com la millor afició de Catalunya l'any 2021. Cada setmana es reuneixen més de 500 aficionats al seu pavelló per veure els seus primers equips, tant el masculí com el femení. Del club va néixer una associació juvenil de "supporters", els Birres Braves, que ha esdevingut un referent juvenil, social i de lleure del Baix Empordà. El Garbí és avui dia el principal club d'handbol de la província de Girona pel que fa a la competició femenina i en tan sols 10 anys ha aconseguit la paritat en nombre de fitxes. És una entitat que ha format jugadors que han esdevingut professionals com l'Albert Rocas o en Sergi Catarain i que sobretot s'enorgulleix de formar a persones que estimen l'esport de l'handbol.

Tal com diu el lema del club, són "Més que un club una gran família". El seu president, en Narcís Madí, explica que l'èxit del projecte es basa en la feina ben feta, sense presses, amb gent de casa, apostant per la base i per la formació dels entrenadors i amb la definició clara d'uns objectius ambiciosos que han de guiar el club.