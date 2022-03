El canal Vamos de Movistar + estrena aquest dijous, a partir de les 22 h, Informe+. Golpe Badosa, un especial centrat en la història de la tennista begurenca, avui dia ja consolidada com una de les grans de l’esport de la raqueta a escala mundial. «Parlar de Paula Badosa és parlar d’una història de superació, de com pots renéixer per aconseguir l’èxit en allò que estimes. La tennista ha deixat enrere les pors, l’ansietat i una depressió per convertir-se en una de les jugadores amb més present i futur» explica la plataforma sobre un documental que compta amb el testimoni de la mateixa protagonista, però també amb el de persones molt properes com la seva mare, Mireia Gibert, Jorge García, el seu entrenador, Carla Suárez, extennista i amiga, la seva parella, Juan Betancourt o la seva primera entrenadora, Lara Puig.

Movistar recorda l’espectacular irrupció en el tennis professional de l’esportista empordanesa. «No es recorda un ascens tan fulgurant com el que l’ha portat del lloc 80 al top ten mundial en menys d’un any» assegura el comunicat. Paula Badosa es va erigir la passada temporada en una de les grans sorpreses del tennis mundial en guanyar el Masters 1000 d’Indian Wells, no obstant això, la de Begur aspira ara a guanyar el seu primer Grand Slam.