Escriptora, directora i protagonista: Madonna assumirà tots aquests rols en una pel·lícula que gravarà amb Universal Studios sobre la seva carrera musical de cinc dècades. El projecte, confirmat pels estudis de Hollywood, narrarà la vida de l’artista des que va arribar en la dècada de 1970 a la ciutat de Nova York, on es va submergir l’escena cultural underground, fins que va conèixer un èxit de masses en què s’ha mantingut amb infinites reinvencions fins avui, amb 62 anys. «Tinc tantes històries inspiradores no explicades... Qui millor que jo per fer-ho? És essencial compartir les muntanyes russes de la meva vida amb la meva veu i visió», ha assegurat Madonna en un comunicat.