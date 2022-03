La sèrie Operación Marea Negra de Daniel Calparsoro i inspirada en el primer semisubmergible transoceànic usat al narcotràfic, tindrà una segona temporada amb l’actor Álex González com a protagonista, segons ha confirmat Amazon Prime Video. La plataforma ja està treballant en una segona entrega que tornarà a estar protagonitzada per Álex González (3 Caminos) en el paper de Nando, acompanyat novament per Leandro Firmino (Ciudad de Dios), David Trejos (Pérdida), Nerea Barros (La isla mínima) i Luis Zahera (El reino). La nova tanda constarà d’un total de cinc episodis de 45 minuts de durada produïts per Ficción Producciones.