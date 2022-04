Quan es compleix una setmana i mitja de la seva polèmica agressió a Chris Rock en els Oscars 2022, les mirades continuen estant posades en Will Smith. ‘El hormiguero’ va tornar a posar sobre la taula durant la seva entrega de dimecres les conseqüències professionals que està patint l’actor, que, a més, acaba d’ingressar en una clínica de rehabilitació per gestionar l’enrenou mediàtic.

Pablo Motos admetia fa uns dies que l’intèrpret «va ficar la pota» per la seva violenta reacció al comentari del còmic: «És un rampell, una cagada, i quan te n’adones ja no té remei». «El mercat de Hollywood l’hi farà pagar car», va avançar el presentador d’Antena 3, que ahir a la nit va opinar en la seva tertúlia d’actualitat sobre els «càstigs» que s’estan imposant a Will Smith.

Cal recordar que el guanyador de l’Oscar a millor actor per ‘King Richard’ ha perdut diversos contractes amb Netflix i Sony arran de l’incident que va protagonitzar a la gala. «Si hi ha un judici en un escenari violent, sempre es parla de la proporcionalitat amb què algú va respondre en defensa pròpia i quan ja no és defensa pròpia. La proporcionalitat del càstig és desorbitada», va comentar Motos.

D’altra banda, va mostrar el seu desacord amb la «cancel·lació» a Will Smith per part de les esmentades companyies: «Ell fica la pota, després demana perdó, després se’n va de l’Acadèmia de Cine. I el següent que li fan és cancel·lar-lo, que és una paraula horrible. Netflix el cancel·la, Sony el cancel·la... És com dir: ‘Ara ets un pària en aquest planeta. Fa dues setmanes eres un dels tios més estimats d’aquest planeta i ara t’odiem’. No sé, eh...».

Motos va defensar d’aquesta manera Will Smith, a qui es referia en aquests termes després de la seva polèmica plantofada a Chris Rock: «És probablement una de les persones més especials que he conegut en la meva vida. No és violent, i a més d’un talent inqüestionable, té un cor d’or que segurament el va trair ahir a la nit».