Miguel Gila va morir fa 20 anys, el juliol de 2001, però n'hi ha prou amb començar a escoltar un dels seus monòlegs per entendre que el seu humor segueix molt vigent, sobretot aquells que feien punta de l'absurditat de les hostilitats bèl·liques. «Hola, és l'enemic? Podrien aturar la guerra un moment? Vostès avançaran demà? A quina hora? A les set? A aquella hora estem tots ficats al llit. I no podrien avançar a la tarda, després del futbol?», demanava el mític humorista en l'escenari trucant per telèfon, parapetat amb un casc i un uniforme militar. Veient el que està passant a Ucraïna, és clar que la guerra tampoc ha passat de moda. El mes de novembre passat, José Miguel Contreras, creador de 'El club de la comedia', va voler retre homenatge al geni de l'humor amb un 'xou' en el madrileny Teatro Nuevo Alcalá, 'Todo es Gila', en el qual figures actuals de l''estand up comedy' reinterpretaven alguns dels números del mestre.

L'espectacle arriba aquest dijous 21 d'abril a Netflix combinant els monòlegs ara protagonitzats (i lleugerament actualitzats amb referències a C. Tangana o al poliamor, per exemple) per noms com Dani Rovira, David Broncano i Ana Morgade amb fragments d'entrevistes a Gila de 1976 en les quals parla de la seva infància i de com entenia ell l'humor: «Cal manejar-lo sense que la gent sàpiga què diràs. En el meu cas, manejant imatges absurdes, però que no ho són tant», reflexionava l'home que, vestit de militar, disparava veritats al seu públic en una Espanya encara en blanc i negre.

«El pioner»

«Per tots nosaltres és un referent, perquè va ser el pioner dels monologuistes a Espanya», reconeix en l'especial Joaquín Reyes, que també s'apunta a l'homenatge. «Els seus monòlegs continuen funcionant com si s'haguessin escrit ahir», explica el seu company Quequé, un altre que puja a l'escenari, mentre Morgade insisteix en «el flipant que és que els seus textos continuïn vigents». La presentadora de 'Yu: no te pierdas nada', que interpreta un monòleg sobre els problemes amb l'habitatge, reconeix que només va haver de canviar les referències als seus pares per la dels seus avis per fer-ho versemblant, però que tota la resta continuava tenint tot el sentit avui dia.

Ignatius Farray, fins i tot, s'emociona sobre l'escenari perquè està recreant un monòleg que ell recorda haver vist amb la seva àvia a la televisió. «Jo no mirava a Gila, sinó com ella no podia parar de riure», assenyala. I això que ell mateix ha recordat que la seva àvia era una senyora conservadora. L'humor no entén d'ideologies.

A la guerra amb 17 anys

Els que no falten a 'Todo es Gila', per descomptat, són els monòlegs sobre la guerra, aquells en els quals l'homenatjat feia punta d'un horror que ell coneixia bé. Als 17 anys es va allistar en el bàndol republicà, en el Regimiento Pasionaria, per combatre en la guerra civil. Solia explicar que es va deslliurar de la mort perquè un piquet d'execució del bàndol feixista el va afusellar malament, allà per 1938.

Arturo Valls, Juan Carlos Ortega, Ernesto Sevilla, Pantomima Full (i els característics rètols dels seus vídeos), Valeria Ros i J. J. Vaquero són uns altres dels humoristes que se sumen a l'especial, en el qual Carolina Iglesias i Victoria Martín, artífexs del reeixit 'podcast' guanyador de l'Ondas 'Estirando el Chicle', fan de comentaristes des de la platea i el cantautor El Kanka tanca el 'xou' amb una composició esquitxada d'algunes de les frases més famoses de Gila.