La frase que a tots ens ve al cap quan pensem en Star Wars, segurament, és el «Jo sóc el teu pare» que diu Darth Vader a Luke Skywalker al final de El Imperio Contraataca (1980). Tanmateix, una de les frases més repetides de tota la saga és «Que la força t’acompanyi», que es repeteix a cada una de les pel·lícules i surt de la boca de molts dels personatges més emblemàtics: Obi Wan Kenobi, Han Solo o el mestre Yoda. I és per aquesta frase que, avui, 4 de maig, se celebra el dia de Star Wars.

«Que la força t’acompanyi» en anglès es tradueix per «May the force be with you», i és amb aquest joc de paraules que es produeix la màgia, perquè el 4 de maig, en anglès, és May the Fourth, que pronunciat sona igual que la mítica frase d’una galàxia molt, molt llunyana.

Fins i tot, el 4 de maig és reconegut com a dia de Star Wars per la mateixa productora Lucasfilm i arreu del món, els fanàtics de la saga (coneguts com a warsies) celebren aquesta efemèride. Però, com va sorgir celebrar el dia de Star Wars el 4 de maig? L’origen és ben curiós. Data del 4 de maig de 1979, dos anys més tard de l’estrena de la primera pel·lícula de Star Wars (1977), coneguda més tard com Una Nueva Esperanza. En un escrit al diari britànic London Evening membres del Partit Conservador felicitaven Margaret Thatcher per arribar a ser primera ministra del Regne Unit. En aquell escrit hi deia: «May the 4th be with you, Maggie». El que vindria després, seria utilitzat per tots els fanàtics de Star Wars per proclamar el 4 de maig el dia de la seva saga cinematogràfica preferida. I això que només s’havia estrenat una pel·lícula fins llavors, encara n’havien d’arribar moltes més...

La força ens acompanyarà, sempre...

Tot i que la saga Skywalker, que compta amb nou pel·lícules, es va donar per tancada l’any 2019 amb l’estrenada d'El Ascenso de Skywalker, els fans encara podran gaudir de projectes relacionats amb Star Wars durant molts anys més. Lucasfilm i Disney ja han anunciat diferents projectes en forma de sèries i pel·lícules de cara al futur. De fet, The Mandalorian, una sèrie molt celebrada, ja compta amb dues temporades i s’esperen notícies d’una tercera temporada ben aviat. Relacionada amb aquest treball protagonitzat per Pedro Pascal hi ha El Libro de Boba Fett, sèrie estrenada el novembre de l’any passat.

Però el que està per venir encara és molt més il·lusionant pels fanàtics de Star Wars. I el que arribarà a la plataforma de Disney+ el 27 de maig té a l’expectativa a tothom. Es tracta, ni més ni menys, que la sèrie Obi Wan Kenobi, protagonitzada per Ewan McGregor, actor que ja va donar vida a Obi Wan Kenobi en les preqüeles. La sèrie es desenvoluparà uns anys després de La Venganza de los Sith, quan els Jedis han caigut i l’Imperi s’ha alçat. A Tatooine, Kenobi vetllarà pel jove Luke Skywalker mentre s’haurà d’amagar dels perills del costat Sith.