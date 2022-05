La història de bessones separades en néixer no és nova a la ficció. Des de la publicació el 1949 de la novel·la de l’escriptor alemany Erich Kästner Las dos Carlotas, aquest argument ha estat portat al cinema i la televisió en més de 20 ocasions en una desena de països, com a la famosa Tu a Londres i jo a Califòrnia. Però el que no és tan comú és que aquesta trama s’utilitzi per abordar una metàfora política, com fa The Palace, la sèrie alemanya que demà a la nit estrena el canal Cosmo, al ritme de música de 99 Red Baloons de Nena.

Perquè en aquest cas les bessones que es retroben de manera imprevista al Berlín Oriental del 1988 van ser separades sent nadons i criades a Alemanya dividida després de la segona guerra mundial. Són així un reflex d’aquelles dues Alemanyes germanes, en què el Mur de Berlín va distanciar durant anys moltes famílies. D’una banda, hi ha Marlene, ciutadana de la RFA, destinada a heretar l’empresa del seu pare; i per una altra Christine, criada per la seva mare comunista a la RDA, ballarina solista al Friedrichstadt-Palast, el llegendari teatre de revista berlinès conegut com el Broadway de l’Est en què han actuat figures mundials com Marlene Dietrich, Louis Armstrong i Ella Fitzgerald.

Una actriu per dos papers

Totes dues estan interpretades per la mateixa actriu, Svenja Jung (Deutschland 89, Fucking Berlin), que va estar mesos assajant les elaborades coreografies que després representa a l’escenari real d’aquesta mena de Moulin Rouge alemany. Per fer-ho el més creïble possible, la van acompanyar 70 ballarins de 30 països.

Composta de sis episodis, la minisèrie va congregar en la seva emissió a la cadena pública alemanya ZDF una mitjana de 6,23 milions d’espectadors, marcant un 20,1% de share. En el repartiment també figuren reconeguts actors alemanys com Anja Kling (Freud), Heino Ferch (El hundimiento), Inka Friedrich (Verano en el balcón) o Friedrich von Thun (La lista de Schindler).