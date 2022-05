Netflix prepara l'arribada de continguts emesos en directe a la plataforma, un conjunt de nous programes que acompanya amb un canvi en les directrius de cultura interna en suport de l'expressió artística. La retransmissió de contingut en directe és de moment una capacitat en proves, que es troba en una fase molt primerenca de desenvolupament, com ha confirmat la companyia al mitjà Deadline. Es dirigiria a l'emissió de programes sense guió, com trobades d'actors o especials, però també per concursos de talent o el seu festival de comèdia 'Is A Joke'. El mitjà esmenta la possibilitat que aquests continguts es retransmetin amb uns segons de retard, per «si les coses es posen picants».

La plataforma també ha modificat les seves directrius sobre cultura corporativa per incorporar una secció dedicada a l'expressió artística. En ella assenyalen que ofereixen «una gran varietat de programes televisius i pel·lícules, alguns dels quals poden ser provocatius». «Si bé cada títol és diferent, els abordem sobre la base del mateix conjunt de principis: donem suport a l'expressió artística dels creadors amb els quals triem treballar, programem per a diversitat de públics i gustos, i deixem que els espectadors decideixin què és apropiat per a ells, en comptes que Netflix censuri artistes o veus específiques», expressa aquest nou apartat. La companyia és conscient que no tots els continguts que alberga la plataforma encaixen en els valors personals dels treballadors. «Depenent del teu paper, pot ser que hagis de treballar amb títols que perceps com a nocius. Si trobes difícil donar suport al nostre ampli contingut, pot ser que Netflix no sigui el millor lloc per tu», postil·la. Aquest canvi en les directrius culturals de l'empresa és el primer que realitza des de 2017, com ha confirmat un portaveu a The Wall Street Journal. Netflix ha dedicat 18 mesos debatent qüestions culturals amb els treballadors, i la seva incorporació respon a una necessitat dels futurs treballadors, perquè puguin decidir si la plataforma és el lloc correcte per a ells.