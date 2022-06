Com cada any, la marca Estrella Damm aprofita l'arribada de l'estiu per llançar el seu habitual anunci d'estiu. Amb els seus curtmetratges, la companyia de cerveses convida als espectadors a gaudir de les històries fugaces i dels plaers propis d'aquesta època de l'any. En aquesta edició, la campanya ha estat batejada amb el nom 'Aquí, ahora y así', i ja pot veure's en els espais publicitaris de la programació televisiva o en plataformes com YouTube.

La importància de l'ara

L'anunci explica la història d'Éric, un jove forner que decideix emprendre un viatge d'autodescobriment, fent noves amistats i recuperant algunes ja oblidades. El relat es construeix a través d'un missatge en format d'àudio, que també constitueix el leitmotiv de la campanya: «El temps que ens ha tocat viure és la meva vida, i ara sé com vull viure-la», una nota de veu que al final resulta estar dirigida al mateix remitent. Pujat a una bicicleta, el protagonista d'aquesta història s'atrevirà a abordar experiències que mai hauria imaginat, travessant paisatges tant pròxims com impressionants i, en definitiva, vivint el present, l'ara i l'aquí, sense pensar en el passat o en el que està per venir.

De la Garrotxa al Cap de Creus

A diferència d'edicions com la de l'estiu passat, en què l'anunci d'Estrella Damm es va gravar a Menorca, 'Aquí, ahora y así' s'ha rodat en diferents localitzacions repartides per tota Catalunya, incloent-hi les comarques gironines. Així doncs, aquest viatge mostra paisatges coneguts com l'Empordà, el Congost de Mont-rebei o la Vall d'en Bas abans d'arribar al Cap de Creus, destí final d'aquesta travessia.

Banda sonora de luxe

'Aquí, ahora y así' és una idea original d'Oriol Villar realitzada per Nacho Gayán, i és també el nom de la banda sonora de la peça. Rigoberta Bandini, qui ja va escriure 'A ver qué pasa', tema de l'anunci de 2021, repeteix com a escriptora de la cançó d'aquesta edició. Així mateix, la música ha estat interpretada per Clara Viñals, membre de l'agrupació musical Renaldo & Clara, i Santi Balmes, qui torna a posar la seva veu, tal com va fer en 'Otra manera de vivir', el 2019. El tema ja està disponible en plataformes musicals com Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music o Tidal, entre altres.