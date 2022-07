‘La voz kids’ s’ha convertit en l’espai més vist de la nit dels divendres, per davant de les diferents ofertes plantejades per Telecinco. Per aquesta raó, Antena 3 ha decidit doblar l’emissió del talent infantil i emetre’l també aquesta setmana dissabte en horari de màxima audiència.

La cadena confia que el concurs musical presentat per Eva González és una bona arma per frenar ‘Déjate querer’, presentat per Toñi Moreno. L’espai de testimonis, que durant les seves primeres setmanes no va aconseguir arrencar, va aconseguir pujar el seu índex de seguiment amb la suposada reconciliació de Rosa Benito i Amador Mohedano. EN ELABORACIÓ.