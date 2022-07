Les distàncies s’escurcen entre les dues grans emissores de ràdio en català, RAC1 i Catalunya Ràdio, tot i que la primera continua liderant amb solvència. Segons la segona onada de 2022 de l’Estudi General de Mitjans, Catalunya Ràdio aconsegueix una audiència de 597.000 oients diaris, cosa que significa 94.000 seguidors més que fa un any. La seva màxima competidora, RAC1, continua sent la més escoltada a Catalunya, amb 819.000 oients, tot i que pateix un descens respecte a l’any anterior, que va anotar 956.000 seguidors. L’emissora pública retalla la distància amb RAC1 en 222.000 oients, la meitat de la diferència que tenia fa un any, quan la privada li treia 453.000 fans.

En els programes matinals, la tendència és similar. El món a RAC1 de Jordi Basté es manté al capdamunt amb 656.000 oients, però té una caiguda respecte a l’any anterior, que en tenia 761.000. Mentrestant, Laura Rosel i El matí de Catalunya Ràdio experimenta una pujada. Dels 346.000 seguidors de l’any passat passa ara a 438.000, per tant, creix un 26% respecte a la mateixa onada de l’EGM de l’any anterior.