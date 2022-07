Els espectadors de TV3 veuran properament canvis en els continguts de la televisió. Així ho va afirmar ahir el nou director de TVC, Sigfrid Gras, qui aposta per "despolititzar part de la graella, i que la base de la informació política se centri en els serveis informatius", i per "donar un pas més cap a l’entreteniment". En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Gras també va destacar que el gran repte és aprofundir en els diferents models de difusió. Gras va destacar que el gran repte és aprofundir en els diferents models de difusió. "Estem acostumats a la TDT en el cas de la televisió i a la ràdio convencional en el cas de la ràdio i en els pròxims anys hem de fer una transformació", va assegurar. El nou director de TV3 va indicar vol potenciar l’aposta digital i preparar el camí per quan la TDT "ens vagi abandonant".

Per la seva part, el nou director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, va apostar per continguts de qualitat i informació de rigor i buscar els nous públics que potser han desconnectat. "Ara toca transformar-nos i anar a buscar l’usuari allà on és i buscar els nous públics que potser han desconnectat", va afegir. Borda també ha apostat per "una nova cultura de treballar els continguts. Hem treballat històricament fent continguts que intuïm que funcionaran i ara toca treballar els continguts des de l’inici i pensar tot el seu itinerari".