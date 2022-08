Espejo público està aprofitant aquest mes d’agost per anunciar la incorporació de nous col·laboradors al programa. En aquest sentit, molts d’elles provenen de cadenes de la competència. Són diversos els casos com, per exemple, els d’Elia Gonzalo, Laura Cuesta, Isabel Forner, Cuca García de Vinuesa i Aurelio Manzano. Lorena García és la presentadora del programa a l’estiu mentre Susanna Griso fa vacances.

Els dos darrers, que s’han afegit a l’equip del programa d’Antena 3, seguiran treballant a Telecinco, a Ya es verano, però no és el cas d’Elia Gonzalo. Després que es cancel·lés l’espai que presentava, Viva la vida, Gonzalo serà la nova cara de la secció d’actualitat i successos, tornant a Atresmedia després d’haver sigut part de la plantilla de Equipo de Investigación a La Sexta. També ha tingut presència al grup Isabel Forner, periodista esportiva que, des d’aquest estiu, tenia un lloc fix a Zapeando, i que ja havia aparegut en espais com Pasapalabra. Laura Cuesta, al seu torn, també s’ha afegit a l’equip tot i ser tertuliana de Cuarto Milenio.