The Walt Disney Company ha anunciat que, a final d’any, Disney+, oferirà un pla que inclourà publicitat i un altre sense que tindrà un preu més alt als Estats Units. A partir del 8 de desembre, doncs, veure els continguts d’aquesta plataforma sense publicitat costarà 10’99 dòlars, 3 més que el que val ara. El preu actual de 7’99 dòlars passarà a ser el de l’opció amb publicitat.

La companyia també va difondre que, des del 10 d’octubre de l’any passat, augmentarà un dòlar el preu de la seva segona plataforma, Hulu+, que ara tindrà un cost de 7’99 dòlars i, si es vol veure sense publicitat, de 14’99 dòlars. El comunicat no va especificar si aquesta pujada seria només als EUA o s’estendria a més països, i el mes passat ja van anunciar-se increments en el preu del servei d’esports ESPN+.

Per compensar aquests canvis, Disney oferirà paquets que incloguin dues o les tres plataformes, una iniciativa similar a la de Warner Bros amb HBO+ i Discovery+, que l’any que ve aniran plegades.

Netflix, un líder més dèbil

A més a més, la companyia va fer públiques les seves xifres de subscriptors, que ja superen els 221 milions d’usuaris. D’aquesta manera i per primera vegada, Disney va superar, tot i que per poc, Netflix, que compta amb 220’6 milions d’abonats.

Tot i això, la posició de Netflix com a plataforma líder no perilla, ja que la factoria Disney reparteix la seva oferta entre diverses marques: la internacional Disney+ (152,1 milions), la nord-americana Hulu (46,2 milions) i l’esportiva ESPN+ (22 ,8 milions). El creixement de Disney contrasta amb la situació del seu principal competidor, que arrossega dos trimestres amb pèrdua de clients i es planteja mesures com cobrar un extra per compartir comptes o introduir publicitat a la subscripció més barata. Per part seva Disney, tot i que continua sumant abonats, és aliena als problemes de rendibilitat que les plataformes audiovisuals de pagament estan trobant en un mercat cada vegada més saturat.