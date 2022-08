TV3 proposa a partir d'aquest dissabte (12.55 hores) una ruta amb caiac per la Costa Brava, de la mà de l'aventurer Rai Puig, en el nou programa Gent de mar. Durant cinc capítols, l'espai mostra la bellesa d'aquesta zona del litoral català, des de Portbou fins a Blanes.

💥 Després del gran èxit al canal @esport3, la mini sèrie 'Gent de Mar', un viatge en caiac per #inCostaBrava, arriba a @tv3cat! 🚣



Si t'ho vas perdre, ara és la teva! 😉

🗓️ Dissabtes a les 12:30 h@esportglobal1 pic.twitter.com/Mfz6mJjQ9U — Costa Brava Pirineu (@costabrava) 13 de agosto de 2022

Al llarg del recorregut, Puig es troba amb uns quants personatges que tenen alguna mena de vinculació amb el mar, com ara pescadors, biòlegs, navegants, historiadors, esportistes, artistes naturalistes. Amb tots hi establirà una conversa. La ruta comença avui al nord, en localitats com Portbou, Colera, Llançà i el Port de la Selva.

El següent capítol passarà per Roses, Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries. El tercer recorrerà l'Escala, l'Estartit, Pals i Begur. El quart, la Costa Brava central, entre Calella de Palafrugell, Palamós i Platja d'Aro. L'últim passarà per Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.