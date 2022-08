El nou conseller delegat de l’Acadèmia de Hollywood, Bill Kramer, va expressar la seva intenció que els Oscar tornin a anunciar els guanyadors de tots els premis durant la gala, en comptes d’entregar les estatuetes de les categories tècniques una hora abans de l’emissió en directe, com va fer-se aquest any.

Kramer, que va estrenar-se al càrrec el mes passat, va afirmar a A. Frame, la revista de l’Acadèmia, que li agradaria tornar a veure «que totes les disciplines artístiques i científiques són honrades durant l’espectacle», tot i que de moment ni la institució ni la cadena ABC, que emet els premis, han confirmat cap canvi. «Necessitem produir uns premis que celebrin el treball col·laboratiu de la indústria», va afegir.

En l’última edició, de les 23 categories que conformen els Oscar, vuit guanyadors van anunciar-se abans que comencés la gala, mentre acabava l’alfombra roja i la major part dels convidats no s’havien ni assegut al Dolby Theatre de Los Angeles. Llavors, durant la retransmissió, va emetre’s un resum amb les reaccions dels vencedors. Les categories afectades van ser les de millor documental, millor edició, millor maquillatge i perruqueria, millor disseny de producció, millor so, millor curt, millor curt animat i millor banda sonora.

Aquella decisió va generar polèmica, fent enfadar organitzacions sindicals que representen editors, músics i enginyers de so. Com a protesta, van organitzar un boicot, proposant als nominats que rebutgessin la invitació a la cerimònia. El 2018, l’Acadèmia ja havia anunciat la seva intenció de retirar de la gala els premis tècnics, per entregar-los durant la pausa publicitària, però va haver-se’n de retractar pel rebuig de la comunitat cinèfila.

Altres premis, com els Grammy i els Grammy llatins, entreguen la majoria de guardons en una cerimònia prèvia que no s’emet per televisió, tot i que, en aquest cas, es compta amb gairebé un centenar de categories (vàries per diferents estils de música), davant les 23 dels Oscar.