L’octubre del 2022, el mes en què se celebra Halloween ve, com no podia ser d’altra manera, marcat pel terror i la intriga a Netflix. La plataforma de ‘streaming’ estrena propostes tan interessants com ‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’, amb vuit relats de suspens triats i presentats pel cineasta mexicà; ‘El club de la medianoche’, la nova producció del creador de ‘Misa de medianoche’, i ‘Vigilante’, el nou títol de Ryan Murphy. En l’apartat cinematogràfic també hi ha fantasia i ‘thriller’ amb ‘La escuela del Bien y del Mal’ i ‘El ángel de la muerte’. Sense oblidar l’humor, que el serveixen les noies de ‘Derry Girls’.

MÉS PEL·LÍCULES

MANOLITO GAFOTAS EN ¡MOLA SER JEFE! Dia 1. El Manolito i la seva família es preparen per celebrar el Nadal, i ell els confessa que vol ser el cap d’una colla.

TOGO. Dia 5. Un home que es cuida dels cotxes aparcats al seu territori ha de protegir el que li dona de menjar quan uns traficants intenten que ell i els seus col·legues venguin droga al carrer.

SIN MIEDO A LAS ESTRELLAS. Dia 5. Inspirada en la novel·la homònima, aquesta pel·lícula narra la història de Sole, una noia que, després de la mort de la seva millor amiga, intentarà afrontar-se a les seves pitjors pors i superar-les. Dirigida per Andrea Jublin i protagonitzada per Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo i Massimiliano Gallo.

EL TELÉFONO DEL SEÑOR HARRIGAN. Dia 5. Un relat curt de Stephen King serveix de base a aquesta pel·lícula dirigida per John Lee Hancock i produïda, entre d’altres, per Ryan Murphy. Un noi (Jaeden Martell) entaula amistat amb un multimilionari vell i eixut (Donald Sutherland) i descobreix que és capaç de comunicar-se amb ell després de mort gràcies a l’iPhone amb el qual va ser enterrat.

LA CHICA QUE LO TENÍA TODO. Dia 7. Mila Kunis protagonitza aquest film de suspens inspirat en la novel·la homònima de Jessica Knoll. Interpreta Ani FaNelli, una mordaç novaiorquesa amb una vida perfecta que es veu obligada a afrontar el seu sinistre passat per culpa del director d’un documental. El periodista està investigant un crim esdevingut quan ella era adolescent i estudiava en la prestigiosa escola Brentley.

LOS ANCIANOS. Dia 7. Ella torna amb els seus fills al seu poble natal per al casament de la seva germana i es troba un lloc molt canviat, ja que tots els joves van marxar fa temps i pràcticament només queden els avis, que semblen oblidats de la resta del món. La nit de la cerimònia es desencadena una terrible tempesta i els avis d’un asil comencen a comportar-se de manera estranya. Un grup de residents, liderats per un vell enorme, ataca els seus joves cuidadors amb una violència brutal.

LINA, ACTRIZ PARA TODO. Dia 13. Luíz (Caio Castro) és un noi d’uns trenta anys que no ha tingut cap relació ressenyable amb cap dona a excepció de la seva mare i les seves tres germanes. Per satisfer l’últim desig de la seva agonitzant i controladora mare (i evitar quedar-se fora del testament), el solter empedreït contracta una falsa dona.

EL ESPÍRITU DE BRIDGE HOLLOW. Dia 14. Quan un malvat esperit ancestral fa que els ornaments de Halloween prenguin vida i sembrin el caos, un pare (Marlon Wayans) i la seva filla adolescent (Priah Ferguson) es veuen obligats a treballar en equip per salvar la seva ciutat.

NACIÓN SALVAJE. Dia 17. La ciutat de Salem veu com es desencadena una onada de violència quan un ‘hacker’ comença a filtrar bona part de la informació íntima dels seus ciutadans.

UNA CHICA DEL SIGLO XX. Dia 21. Una cinta de vídeo porta records de 1999 a una dona, que llavors tenia 17 anys.

EL ROBO A MUSSOLINI. Dia 26. Pel·lícula d’atracaments que combina acció i humor, dirigida per Renato de Maria. La protagonitzen Pietro Castellitto, Matilda De Angelis i Isabella Ferrari.

BONITA. Dia 27. Una història cronològica sobre quatre generacions d’una família que es retroben al seu poble natal.

MÁS ALLÁ DEL UNIVERSO. Dia 27. Una brillant pianista (Giulia Be) ha de lidiar amb els problemes de patir lupus, una malaltia autoimmune que pot afectar qualsevol part del cos, en el seu cas el ronyó. La dona se sorprèn al sentir una forta connexió amb Gabriel (Henry Zaga), un metge de l’equip que l’atén, i que l’ajudarà a superar les seves inseguretats mentre la noia afronta el repte de tocar en públic amb una gran orquestra a São Paulo.

MÉS SÈRIES

LA GRAN INUNDACIÓN. Dia 5. La gran inundació que va assolar Polònia, part de la República Txeca i Alemanya el 1997 inspira aquesta ficció. Científics i funcionaris de Breslavia s’enfronten a decisions de vida o mort per salvar la ciutat de la destrucció per culpa del devessall d’aigua.

ANDROPAUSIA. Dia 7. Yusuf és un pare de família normal i corrent amb dos fills que acaba d’adonar-se que li ha arribat l’andropausa. Com que la devoció per la seva estimada dona no fa més que créixer, decideix fer certs canvis i mudar-se a una casa de somni. Però una vegada allà, la seva vida s’enredarà amb les maquinacions del ric propietari (Mahmut Timucin), la seva violenta amant russa (Svetlana), la seva exdona (Sahinde), les seves atractives filles bessones i les rareses de la germana de Yusuf i el seu marit.

ANOMALÍAS. Dia 7. Sèrie coreana sobre una noia que busca el seu nòvio desaparegut amb l’ajuda d’un equip d’ufòlegs. Però topen amb un misteri ‘no identificat’.

LOS GUARDAESPÍRITUS DEL BOSQUE. Dia 10. Sèrie d’animació inspirada en la tradició oral de les tribus natives i els imponents paisatges dels parcs nacionals dels Estats Units. Mostra l’aventura i l’encant de la natura a través dels ulls de tres germans de les tribus chumash i cowlitz.

BELASCOARÁN. Dia 12. Héctor Belascoarán (Luis Gerardo Méndez) deixa la seva feina d’oficina i el seu avorrit matrimoni per convertir-se en detectiu privat i resoldre complicats casos al Mèxic dels anys 70.

EXCEPCIÓN. Dia 13. Sèrie d’anime. En un futur llunyà, la humanitat ha sigut expulsada de la Terra i obligada a traslladar la seva població a una altra galàxia. S’envia a l’espai exterior un equip d’exploració per buscar un planeta on puguin habitar els humans. La tripulació es va crear amb una impressora 3D biològica, però una fallada del sistema provoca malformacions en un dels membres.

LA PLAYLIST. Dia 13. Minisèrie sobre un jove emprenedor tecnològic suec, Daniel Ek, i els seus socis principals, que van revolucionar la indústria a l’oferir música gratuïta i legal en ‘streaming’ arreu del món.

TODOS QUIEREN SALVARSE. Dia 14. Després de patir un brot psicòtic, el Daniele, un noi d’uns vint anys molt sensible, es desperta en un centre psiquiàtric. Allà, a cura d’uns infermers que es mostren cínics i indiferents, comparteix habitació amb cinc persones que no semblen tenir res en comú amb ell i pateix la pressió dels metges que volen burxar la seva ment.

CAMPEONES HACIA EL MUNDIAL. OLIVER Y BENJI. Dia 15. Sèrie d’animació.

NOTRE-DAME. Dia 19. Docusèrie ambientada en la nit en què Notre-Dame va ser devorada per les flames. Mentre els bombers de París intenten impedir que les flames es propaguin per la catedral, es mostren personatges que passen situacions complicades.

DESDE CERO. Dia 21. La història d’amor intercultural d’Amahle Wheeler (Zoe Saldaña), una nord-americana que estudia a Itàlia, i el Lino (Eugenio Mastrandrea), un xef sicilià. El seu apassionat idil·li s’enfronta a molts problemes imprevistos, entre els quals el seu diferent estrat cultural.

BÁRBAROS. Dia 21. Temporada 2. Un any després de la batalla de Varo, les tropes de Roma han tornat a Germania més forts que mai, obligant Ari a lidiar de nou amb el seu passat romà. El seu germà s’ha passat al bàndol dels romans per castigar Ari per la seva traïció i, mentre Thusnelda i Ari s’alien per unir les tribus contra Roma, Folkwin llança un temerari desafiament als déus.

THE BLACKLIST. Dia 23. Temporada 9

BIG MOUTH. Dia 28. Temporada 6.

DOCUMENTALS I DOCUSÈRIES

CONVERSACIONES CON ASESINOS: LAS CINTAS DE JEFFREY DAHMER. Dia 7. Docusèrie de 3 episodis sobre l’assassí conegut com ‘el Carnisser de Milwaukee’, condemnat per 16 assassinats, necrofília i canibalisme, tal com també mostra la sèrie de Netflix ‘Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer’. Inclou converses inaudites entre Dahmer i els seus advocats que mostren la seva ment pertorbada.

EL EQUIPO REDENTOR. Dia 7. Pel·lícula documental que narra la lluita per l’or de l’equip de bàsquet masculí dels EUA en els Jocs Olímpics de Pequín 2008, després de la seva inesperada derrota quatre anys abans a Atenes. Conté entrevistes amb jugadors i entrenadors, des de Dwyane Wade i LeBron James fins a Mike Krzyzewski, àlies ‘Coach K’.

SUE PERKINS: INCREÍBLE PERO LEGAL. Dia 13. La humorista Sue Perkins emprèn un viatge per l’Amèrica Llatina (Mèxic, Colòmbia, Brasil, Bolívia...) i descobreix la seva actitud respecte a l’autoritat, l’amor i la vida. Farà coses que mai faria ni podria fer al seu país.

MISTERIOS SIN RESOLVER. VOLUMEN 3. Dia 18. Docusèrie dels productors de ‘Stranger things’ sobre morts inexplicables, desaparicions desconcertants i estranys fenòmens paranormals.

DESCENDIENTES. Dia 21. La documentalista Margaret Brown (‘The order of myths’, ‘The great invisible’) torna a la seva ciutat natal de Mobile (Alabama) per filmar la recerca i el descobriment històric del ‘Clotilda’, l’últim barco que va arribar als Estats Units amb un carregament il·legal d’esclaus africans.

‘REALITIES’ I ESPECIALS

HASAN MINJAH: THE KING’S JESTER. Dia 4. Especial de monòlegs d’humor. Hasan Minhaj torna a Netflix des de l’escenari de la històrica Brooklyn Academy of Music amb el seu segon especial de monòlegs d’humor. Hi exposa les seves opinions sobre la fertilitat, la paternitat i la llibertat d’expressió.

NIQUELAO! EEUU. Dia 5. Nova temporada del concurs sobre les pitjors postres. Aquesta vegada les receptes guarden sorpreses macabres d’algunes de les sèries més populars de Netflix: ‘The Umbrella Academy’, ’Cobra Kai’ i ‘The Witcher’.

ILLIZA SHLESINGER. HOT FOREVER. Dia 11. Iliza Shlesinger torna a Netflix amb el seu sisè especial de comèdia, on parla sobre temes tan variats com el típic sostenidor lleig que tenen totes les noies fins que els homes adults haurien de tenir un canapè.

TOMA 1. Dia 14. Un autèntic espectacle musical en què els millors artistes coreans ofereixen el seu número més destacat.

GABRIEL IGLESIAS: STADIUM FLUFFY. Dia 18. Monòleg de l’humorista Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias al Dodger Stadium de Los Angeles.

MEGALUJO EN DUBÁI. Dia 27. ‘Reality’ sobre les dones més riques de Dubai.