La rabiosa actualitat de la premsa rosa també fa que Movistar Plus+ jugui un as que tenia guardat sota la màniga. La plataforma de pagament emetrà dimecres que ve 5 d’octubre l’aparició de Tamara Falcó a Cinco Tenedores, coincidint amb tota l’onada mediàtica que s’ha generat amb la cancel·lació del casament amb Álvaro Onieva, la seva exparella, després de conèixer-se la seva infidelitat. La guanyadora de Masterchef Celebrity 4 apareixerà a l’espai amb Julio José Iglesias, el seu germà per part de mare, en una entrega que, previsiblement, es va gravar abans de la seva ruptura. Tots dos posen a prova els seus dots rere els fogons.