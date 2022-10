Raúl Gómez i el seu concurs Te ha tocado tampoc han aconseguit, com tants altres formats, convèncer a l’audiència de Televisió Espanyola. Tres mesos després de la seva arribada a la franja vespertina de La 1, el concurs serà relegat a partir de dilluns a la franja de matinada, quan s’emetran els episodis ja enregistrats que queden pendents. El seu buit l’ocuparà la sèrie italiana Todo puede suceder, el concurs El comodín i l’ampliació del programa Aquí la tierra. Estrenat el 4 de juliol, Te ha tocado no ha aconseguit superar el 6% de quota de pantalla, quedant-se dos punts per sota de la mitjana registrada per la primera cadena de TVE.