Les polèmiques paraules de Tamara Falcó sobre la diversitat sexual en un congrés ultracatòlic celebrat a Mèxic continuen fent parlar. Jorge Javier Vázquez, que fa uns dies es va mostrar molt crític amb ella pel seu perillós discurs, va voler enviar dimecres un missatge a tot el col·lectiu LGTBI. A més, el presentador de ‘Sálvame’ es va adreçar també als amics homosexuals de la marquesa de Griñón.

«Demanaré als mariques d’aquest país, a les lesbianes, als i les transsexuals, al gènere binari i als fluids que despertem ja d’una vegada, perquè estem anestesiats. Hem de treure a passejar la consciència», va començar dient Jorge Javier, mirant a càmera: «I espero que alguns amics de Tamara, com Boris Izaguirre i Juan Avellaneda, s’hi impliquin i no es quedin en silenci».

El presentador va explicar que el programa s’ha posat en contacte amb ells per saber el que pensen sobre el missatge de Falcó, però tots dos han rebutjat la invitació: «Han trucat molt a Boris i a Avellaneda perquè opinin sobre aquest tema i han dit que no opinaran». «No, senyors, heu d’opinar sobre aquest tema. ¡És clar que heu d’opinar!», va exclamar davant els aplaudiments del públic.

Jorge Javier va continuar el seu al·legat fent referència al paper d’Avellaneda en la docusèrie de la filla d’Isabel Preysler a Netflix: «A un marica no se l’utilitza només per acompanyar-la a triar teles per al seu restaurant». «Un marica ha de treure la seva consciència a passejar i fer valer els seus drets», va remarcar.

Per finalitzar, es va adreçar a Juan del Val, que dimecres va compartir una reflexió sobre les seves diferències amb Tamara Falcó. «Per a ell també tinc coses a dir», va advertir Jorge Javier, que va concloure: «Et segueixo molt a Instagram, però això no va del #TeamTamara i de no abandonar el barco. Això és molt més important; estem parlant de l’avenç de la societat».