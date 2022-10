Rosales retrata masclisme, amor i família a «Girasoles silvestres»

El director català i guanyador d’un Goya Jaime Rosales no vol fer «pel·lícules Disney» sinó «retratar la societat», com ha intentat en el seu últim llargmetratge, Girasoles silvestres, on pretén fer una reivindicació enfront del masclisme i ressaltar el valor de l'amor i la família. El director de La soledad, que estrena demà als cinemes el seu nou treball, apunta que el rodatge va durar vuit setmanes (entre Barcelona i Melilla) i que la pel·lícula va ser escrita abans de la pandèmia, «encara que la covid ens va enxampar de ple -explica-, per això surt representat a l'obra, a més que és una forma de datar la pel·lícula».

Els protagonistes de la història estan representats per Anna Castillo, Oriol Pla, Quim Àvila i Lluís Marquès. La pel·lícula gira entorn de la Júlia, una jove de 22 anys que és mare de dos nens però que s'acaba enamorant de l'Òscar, un noi conflictiu amb el qual comença una relació. A mesura que passen temps junts, la Júlia comença a plantejar-se si l'Óscar és la persona que realment necessita al seu costat, encara que serà l'Álex, al costat del pare dels seus fills, els que li ensenyaran el veritable valor de l'amor i la família. «La idea de la pel·lícula em va sorgir veient un documental en el qual una noia americana portava la mateixa vida que la protagonista, a més que jo sempre a les meves pel·lícules intento que hi sigui present la família, perquè tinc un vincle molt fort amb ells i considero que la família és una font de benestar i m’interessa com es resolen els conflictes en ella», assegura. Presentació de Girona Jaime Rosales serà aquest proper dissabte (18.45 h) al Cinema Truffaut de Girona per presentar una cinta que va gaudir d’una gran acollida en la darrera edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L’acte comptarà amb una breu introducció i, un cop finalitzada la projecció, hi haurà un debat en el qual els espectadors podran expressar les seves opinions i dubtes al director.