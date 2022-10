La novena edició del Serializados Fest, que va arrencar ahir a Barcelona i que tindrà lloc fins aquest dissabte en tres ubicacions de Barcelona –el CCCB, el Phenomena i la Casa Seat–, retrà homenatge a la sèrie Teresina S.A. de La Cubana, amb motiu del seu 30è aniversari. L’acte tindrà lloc avui, a partir de les 19 h, al CCCB on es podrà veure el capítol centrat en la diada de Sant Jordi. Tot seguit, se celebrarà un col·loqui en què hi serà present l’equip de la sèrie i en el qual es recordarà aquell fenomen televisiu. Coneguda popularment com Les Teresines, la sèrie va ser emesa per la televisió pública catalana entre l’abril i el juny de 1992.