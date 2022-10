La sèrie «Cites» reneix de la mà de TV3 i Amazon Prime

Després de dues temporades d’èxit de Cites, la sèrie dirigida per Pau Freixas tornarà a les pantalles amb el títol de Cites Barcelona. Els nous capítols de la tercera temporada de la sèrie, que aquests dies s’estan rodant a la capital catalana, estaran produïts per Filmax i es podran veure tant per TV3 i les seves plataformes digitals com a Amazon Prime Video. Segons ha informat la cadena pública, la sèrie s’estrenarà en algún moment de l’any vinent.

Com en les altres dues temporades, la ciutat de Barcelona serà l’escenari de Cites Barcelona. El rodatge va començar el diumenge 16 d’octubre i s’allargarà fins al desembre. En total, seran sis capítols que mostraran trobades entre diversos personatges, alguns dels quals ja seran coneguts del públic, ja que van protagonitzar algun dels episodis anteriors. Els nous lliuraments compten amb la direcció de Pau Freixas, David Selvas, Paco Caballero, Patricia Font i Carles Torrens i un ampli repartiment coral. Pablo Rivero, Manuela Vellés, Betsy Túrnez, Eduard Buch, Aida Oset, Ricard Sales, Jordi Llovet, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Laia Costa, Nausicaa Bonnín,Miguel Ángel Muñoz, Aina Clotet, Pep Ambrós, Eva Santaolaria o Alejo Sauras són alguns dels noms destacats.