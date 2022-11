El programa 30 minuts estrena aquesta nit (22.05 h, TV3) la producció aliena Viure a 50 graus, un reportatge de Gavin Searle i Guy Creasey. Com es viu quan la temperatura arriba als 50 graus durant dies i més dies, cada vegada més sovint? Els efectes de l’escalfament sobre l’ecosistema estan més que descrits, però què significa conviure-hi i com afecta tot plegat la vida de les persones? La producció analitza fins a quin punt s’han elevat les temperatures a bona part d’Àfrica, en algunes regions de Mèxic, del Canadà i de l’Iraq, com a conseqüència de l’escalfament global del planeta, i quines conseqüències té per a la vida dels seus habitants.