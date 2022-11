Shine Iberia, la productora rere formats d’èxit com MasterChef o Maestros de la costura, treballa en HairStyle, un nou programa que buscarà experts en perruqueria entre un grup d’aspirants i professionals. La productora reforça així la seva franquícia de talent shows amb format, encara sense plataforma ni cadena per emetres’, que vol «revolucionar la indústria de la bellesa a la televisió», segons informa la productora, i que comptarà amb Rossano Ferretti com a mentor dels ja professionals que aconsegueixin passar el càsting per ser aspirants del concurs. A més a més, Ferretti comptarà amb un estilista de renom com a copresentador i una celebritat convidada per a cada episodi.