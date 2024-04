Girona signa la cessió de dos solars de Domeny on s'aixecaran 48 pisos de protecció oficial

L'Ajuntament de Girona ha formalitzat la cessió del dret de superfície de dos solars municipals a Domeny per construir-hi 48 pisos de protecció oficial. La proposta es va aprovar al ple de desembre i aquest dilluns l'alcalde, Lluc Salellas, ha signat la cessió gratuïta a favor de l'entitat sense ànim de lucre Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat, que s'encarregarà de la promoció, construcció i gestió dels pisos.Els terrenys s'ubiquen al carrer de la Riera Bullidors i tenen una superfície total de 2.600 metres quadrats. Està previst que es construeixin 24 habitatges a cadascun dels solars, a més de locals comercials a la planta baixa i aparcaments soterranis.

També es garantirà una reserva mínima del 4% dels habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional. Els pisos seran de lloguer a preus assequibles, que oscil·laran entorn dels 600 euros, en funció de la superfície. "La solució al repte de l'habitatge passa també per fer créixer el parc d’habitatge social i assequible de lloguer. Des de l'Ajuntament estem activant totes les eines a la nostra disposició perquè aquest objectiu de ciutat es materialitzi el més ràpid possible", afirma Salellas.

En aquesta zona també s’aixecaran tres blocs més d’habitatge protegit. L’Ajuntament de Girona va cedir el dret de superfície de diversos terrenys de propietat municipal a l’Institut Català del Sòl per a aquesta finalitat. En total, en aquests terrenys es construiran 88 habitatges destinats a persones joves, famílies i gent gran. Concretament, es tracta dels terrenys ubicats als números 15-17, 19-21 i 42-44 del carrer de la Riera Bullidors. Aquests projectes es troben actualment en tràmit de llicència d’obres.

D’altra banda, està previst construir 50 habitatges de protecció oficial més a Can Gibert del Pla, concretament als números 72-74 del carrer de les Agudes. El març del 2023 es va signar la cessió dels terrenys, i ara s’està tramitant la llicència d’obres del projecte.

Compra d'habitatge privat

L’estratègia municipal per a incrementar el parc d’habitatge assequible a la ciutat també passa per la compra d’habitatges privats. En aquest sentit, s’està gestionant actualment la compra de 17 habitatges, que se sumaran als 35 ja adquirits entre el 2021 i el 2023. Aquestes compres són fruit de l’acord d’inversió extraordinària de 4 milions d’euros al qual va arribar l’equip de govern del 2021 format per Junts i Esquerra amb Guanyem Girona per incrementar el parc d’habitatge.

Aquesta compra permetrà comptar amb un parc públic d’habitatge municipal de Girona de 220 habitatges, ja que actualment n’hi ha 203. Això suposarà un increment del 30,95% respecte al 2021 quan n’hi havia 168.