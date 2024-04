Aquests són els millors hotels de Girona segons la Guia Michelin

La prestigiosa Guia Michelin ha revelat la seva primera selecció d'hotels guardonats amb les Claus Michelin a Espanya. Un total de 97 establiments de tot Espanya han estat reconeguts amb una, dues o tres Claus Michelin, destacant les experiències i estades més excel·lents a tot el país, entre aquests es troben tres establiments de les comarques gironines. Els hotels ja es poden reservar a les plataformes digitals de la pròpia guia.

La Guia Michelin compta ara amb més de 5.000 hotels a tot el món, i "cap no és simplement una habitació per passar la nit", asseguren. Amb aquest nou reconeixement, que es va crear fa uns mesos, de la mateixa manera que amb els restaurants, la Guia Michelin pretén recomanar de forma independent establiments que constitueixen "veritables destins".

En total, la selecció d'hotels de la Guia Michelin 2024 a Espanya inclou 5 hotels amb tres Claus, 12 amb dues Claus i 80 amb una Clau. Tres hotels gironins es troben entre les primeres Claus atorgades a Espanya: Mas de Torrent Hotel & Spa, Hotel Mas Lazuli i Hotel Peralada Wine Spa & Golf.

Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)

Mas de Torrent ha estat guardonat amb dues Claus Michelin. Mas de Torrent és l'hotel gironí que ha rebut una major distinció per la prestigiosa guia. L'establiment s'allotja en una masia catalana del segle XVIII, compta amb més de tres dècades d'història i va ser reformat el 2020.

Piscina i terrassa de Mas de Torrent Hotel / Mas de Torrent Hotel

"És un orgull que la Guia Michelin ens hagi atorgat aquesta nova distinció que assenyala Mas de Torrent com un dels millors hotels d'Espanya. Sens dubte és un premi, sobretot, a l'equip humà que fa possible que aquesta joia d'hotel", afirma Pau Guardans, fundador de la cadena Único Hotels -a la que pertany l'establiment-.

Hotel Perelada (Peralada)

L'Hotel Perelada també ha estat seleccionat per la Guia Michelin, que l'ha reconegut amb una Clau. "Per les habitacions, diríem que es troba a mig camí entre l'hotel boutique i el complex turístic i, encara que la seva estètica s'acosta més a la del primer, les seves instal·lacions s'ajusten més a les del segon. L'exterior de l'edifici cerca mantenir-se fidel a la tradició local. No així els seus interiors, inesperadament elegants i moderns encara que els seus materials continuen sent càlids i naturals", subratlla la Guia Michelin.

Exterior de l'Hotel Perelada / Hotel Perelada

L'establiment disposa de 10 suites i 54 habitacions, tres espais gastronòmics, salons per a la celebració d'esdeveniments socials i convencions, gimnàs, pistes de tennis i de pàdel i piscina exterior. Així com un camp de golf de 18 forats i un wine spa, centre de benestar i bellesa basada en les propietats del vi.

Hotel Mas Lazuli (Girona)

El llistat d'establiments gironins reconeguts per la guia el tanca l'Hotel Mas Lazuli de Girona, que també ha estat reconegut amb una Clau. L'establiment compta amb 17 habitacions i està ubicat en un antic convent que data del segle XI. "És un espai molt acollidor després d'un dia de fer turisme o prendre el sol a la platja", destaca la guia.