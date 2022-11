Coincidint amb el vintè aniversari de la seva estrena a Telecinco, l’abril de 2003, els protagonistes de Los Serrano preparen un retrobament. Així ho ha confirmat Fran Perea, en una entrevista concedida al programa Atrévete de Cadena Dial. «Alguna cosa farem, ja t’ho dic jo. Estem preparant alguna cosa per al 2023, però encara no sabem molt bé com ho farem», ha revelat l’actor i cantant, contestant a la pregunta de si està previst el retorn de la sèrie. Perea va donar a entendre que es tracta d’una iniciativa pròpia sorgida en relació amb el projecte musical «1+1 son 20», en què està reeditant els temes dels seus primers discos amb col·laboracions especials.