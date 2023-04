Les sèries turques han donat grans alegries a Atresmedia ja que tots els títols que han estrenat han aconseguit grans audiències. Ara, la història de dues dones imperfectes, amb vides molt diferents l’únic nexe d’unió de les quals és una nena, que protagonitzaven la sèrie japonesa Mother i el seu remake turc, d’èxit internacional, Madre, cobra una nova vida a la producció espanyola Heridas, que estrena Antena 3 aquesta nit, després de passar per la cadena de pagament Atresplayer Premium. Protagonitzada per Adriana Ugarte i María León, juntament amb la petita Cossette Silguero, la sèrie parla, en els seus 13 episodis de 50 minuts de durada, de l’abandó infantil i de la recerca de la pròpia identitat, a través de les dures vivències de les seves protagonistes tant en el present com en el passat que els persegueix sense descans.

La ficció, que dirigeixen Tito López Amado i Juanma Pachón, relata la història a través d’uns personatges que es presenten despullats, cosa que fins i tot pot provocar incomoditat. «Manuela és un personatge que podríem haver treballat des de la llum, des d’un motor pur i immaculat o des d’un lloc més ombrívol, més ambigu, més complex, que pot ser políticament correcte» explica Adriana Ugarte. I aquesta Manuela de què parla l’actriu és una noia de 28 anys que viu sola en una cabana als aiguamolls andalusos. La seva vida se centra en el seu treball per al Centre de Recuperació d’Aus fent fotos i venent els seus reportatges fotogràfics A prop de allí viu Alba, una nena de 7 anys a qui la seva mare Yolanda (María León) té desatesa. Té una parella, Lucho (Javier Collado) que, en no ser la seva filla, tampoc no està per la feina. De manera que la vida de la nena en aquesta família desestruturada és un desastre. Quan Manuela coneix la nena i descobreix l’abandonament i el maltractament que pateix decidirà treure-la d’aquest ambient i fugir juntes, encara que en aquest viatge s’enfrontarà als dimonis del seu passat, del que va deixar a Madrid fa 10 anys que calla.