HBO ha confirmat la notícia que tot fan de Harry Potter esperava: crearà tota una sèrie dedicada al megaèxit de J.K. Rowling.

Segons ha explicat en un esdeveniment la plataforma televisiva, cada temporada de la sèrie es basarà en un llibre, per la qual cosa s’assegura l’èxit durant una dècada. La sèrie, a més, comptarà amb un repartiment nou de les pel·lícules.

«Estem encantats de donar al públic l’oportunitat de descobrir Hogwarts d’una manera completament nova», ha explicat el president d’HBO, Casey Bloys, ja que consideren que Harry Potter és tot un fenomen cultural i hi ha un interès evident per estendre la saga màgica.

L’escriptora J.K. Rowling serà productora executiva del projecte, i ja ha valorat la sèrie en positiu, ja que considera que la companyia ha demostrat el compromís per preservar la integritat dels seus llibres i donar-los alhora una profunditat més gran que la que van tenir en la posada en escena en les cèlebres pel·lícules.

El conglomerat mediàtic i d’entreteniment Warner Bros Discovery ha anunciat aquest dimecres que fusionarà les seves plataformes de contingut a la carta HBO Max i Discovery+ en una de sola, anomenada Max.

La companyia, en un esdeveniment retransmès, ha dit que estrenarà la nova plataforma el 23 de maig als Estats Units i que mantindrà els preus dels seus plans, en 15,99 dòlars al mes sense publicitat, i 9,99 dòlars amb publicitat. A Llatinoamèrica Max s’estrenarà a finals d’aquest any, i en altres regions, més endavant.

L’empresa també va anunciar títols lligats a una altra famosa saga: «The Knight of the seven kingdoms: The Hedge Knight», preqüela de «Joc de Trons», amb George R.R. Martin com a productor.