El Jutjat Penal nº18 de Madrid ha condemnat José María López a 15 mesos de presó per un delicte consumat d’abusos sexuals contra Carlota Prado, comès durant la seva participació a Gran Hermano Revolution, el reality emès l’any 2017 a Telecinco. La decisió de la magistrada també condemna la productora del programa, Zeppelin Televisión S.A., com a responsable civil subsidiari, obligant-la a pagar part dels 7.000 euros amb què s’haurà d’indemnitzar Prado pels abusos (6.000 euros) i per ensenyar-li el vídeo al confessionari de la casa del programa (1.000 euros). Aquesta darrera quantia l’haurà d’abonar «de forma conjunta i solidària» amb l’asseguradora Chubb European Group.

En una resolució en què carrega durament contra la productora del famós reality, la jutge María Dolores Palmero, en el relat de fets provats, indica que Carlota Prado i José María López mantenien una relació sentimental que es va iniciar durant l’enregistrament de Gran Hermano Revolution, el 21 de setembre del 2017. La nit dels fets, López i Prado van formar part d’una festa organitzada al si de l’edició del GH Revolution, en la qual el programa va proporcionar alcohol als participants. «L’escassetat d’aliments» a la casa del programa, afirma la decisió judicial, va provocar que Carlota Prado consumís molt d’alcohol i amb prou feines unes patates fregides per sopar. «Guiat per un ànim libidinós, sabent que Prado es trobava sota els efectes d’un sopor etílic que li conduiria després a la inconsciència, (l’acusat) li va treure els pantalons quan tots dos es trobaven ocupant el mateix llit i va començar a realitzar sota l’edredó moviments de caràcter sexual, malgrat que la víctima, feblement, li va dir: ‘No puc’». Ella fins i tot va aixecar la mà dues vegades, intentant que ell parés», explica la sentència. Respecte al visionat de les imatges dels fets al confessionari del reality, la resolució subratlla com els enregistraments van ser exhibits a la víctima l’endemà al matí: «En una sala aïllada, on es trobava sola i sense més companyia que la veu en off del conegut com a ‘Súper’, sense cap preparació del que se li mostraria, sense assistència prèvia sobre el que se li mostraria i sense que cap clàusula contractual regulés procedir en aquestes circumstàncies».