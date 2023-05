Albert Om deixa RAC1. El periodista català, que presenta el reeixit programa Islàndia, abandonarà l’emissora de Godó al final de la present temporada, segons una informació del diari Ara. Segons apunta aquest mateix diari, el comiat d’Om no estaria vinculat a les audiències del seu programa, que ha estat líder durant tota la seva trajectòria, sinó a la consigna de la nova direcció de la cadena, actualment dirigida per Eulàlia Carbonell. Aquesta estratègia passaria principalment per reduir el cost de l’actual graella. Albert Om es troba actualment treballant amb un nou programa per TV3, Una altra història, que s’estrenarà pròximament.