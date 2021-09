Les ofertes de treball a Girona suposen una setmana més una de les millors oportunitats per trobar feina a la província. A hores d'ara, destaca la demanda de personal per part de Leroy Merlin per incorporar personal a les seves botigues de Girona.

OFERTES DE TREBALL A GIRONA

GRUP IMAN selecciona:

OPERARI/A SALA BLANCA - SECTOR CÀRNIC per Aiguaviva

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Estem en recerca d'OPERARIS/ES per a una empresa de el sector agroalimentari, experts en productes carnis, amb una extensa història a la província de Girona i que actualment està ampliant la seva plantilla.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A SALA BLANCA - sector carni a Aiguaviva.

OPERARI/A - SECTOR QUÍMIC per Celrà

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A - SECTOR QUÍMIC a Celrà.

TÈCNIC/A MANTENIMENT ELÈCTRIC - SECTOR QUÍMIC per Celrà

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A MANTENIMENT ELÈCTRIC - SECTOR QUÍMIC a Celrà.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓ POP AMB CARNET C + I + CAP SECTOR RECICLATGE - ARBUCIES

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Reconeguda empresa multinacional del sector reciclatge, en ple procés de creixement, necessita incorporar conductor/a per a les seves plantes de Salt i Gurb.

Inscripcions i més informació a oferta de CONDUCTOR/A DE CAMIÓ POP AMB CARNET C + I + CAP SECTOR RECICLATGE - ARBUCIES.

TÈCNIC/A PRL AMB 3 ESPECIALITATS per Celrà

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A PRL AMB 3 ESPECIALITATS a Celrà.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

ASSESSOR/A IMMOBILIARI per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Figueres.

ASSESSOR IMMOBILIARI per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

MANPOWER selecciona:

ENGINYER/A MECÀNIC/A per Cassà de la Selva

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de Manpower estem buscant un/a Enginyer/a Mecànic/a.

Les seves funcions seran:

-Dissenyar maquinària industrial.

-Supervisar el procés de fabricació.

-Assessorament al SAT.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Mecànic/a a Cassà de la Selva.

ATENCIÓ A EL CLIENT (H / M) per Puigcerdà

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Des de Manpower estem buscant un/a professional per realitzar tasques d'Atenció al Públic i Back Office per a una important empresa de companyies de serveis públics, ubicada a Puigcerdà.

Inscripcions i més informació a oferta d'Atenció a el client (H / M) a Puigcerdà.

MEDIA MARKT ESPANYA selecciona:

VENEDOR/A per a Girona

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Media Markt, empresa líder en distribució d'electrònica de consum, precisa incorporar a la seva botiga de GIRONA, un/a VENEDOR/A a temps parcial.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a a Girona.

MOSSO/A DE MAGATZEM per a Girona

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Media Markt, empresa líder en distribució d'electrònica de consum, precisa incorporar a la seva botiga de GIRONA, un/a MOSSO/A DE MAGATZEM a temps parcial com a reforç a l'actual equip.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a de Magatzem a Girona.

LEROY MERLIN selecciona:

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN IL·LUMINACIÓ per a Girona

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a Especialista en Il·luminació a Girona.

LOGÍSTIC/A BOTIGA per Castell-Platja d'Aro

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Logístic/a Botiga a Castell-Platja d'Aro.

CAIXER/A - ASSESSOR/A RELACIÓ CLIENT per Castell-Platja d'Aro

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Caixer/a - Assessor/a Relació Client a Castell-Platja d'Aro.

LOGÍSTIC/A BOTIGA per Figueres

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Logístic/a Botiga a Figueres.

CAIXER/A - ASSESSOR/A RELACIÓ CLIENT per Figueres

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Caixer/a - Assessor/a Relació Client a Figueres.

LOGÍSTIC/A BOTIGA per a Girona

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Logístic/a Botiga a Girona.

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN DECORACIÓ GIRONA

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a especialista en Decoració Girona Campanya d'Estiu.

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN PINTURA GIRONA

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a Especialista en Pintura Girona.