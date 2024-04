Les empreses Bon Preu, Cervesera del Montseny, Transports Codina i l´empresari Joan Casany, guardonats amb els premis Etalentum Osona 2024

Les empreses Bon Preu, Cervesera del Montseny, Transports Codina i l´empresari Joan Casany han estat guardonats amb els premis Etalentum Osona 2024 en una cerimònia en què van participar més de 200 representants de l'entorn polític, econòmic i empresarial de la comarca i que va comptar amb la presència de la regidora d'Estratègia Econòmica de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, de la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol, i del director general de la Fundació Balmes, Jordi Baiget.

Les 30 empreses finalistes / Etalentum

Els Premis Etalentum Osona 2024 són una iniciativa que reconeix les empreses que desenvolupen millors polítiques de recursos humans i tenen l'objectiu de donar visibilitat a les organitzacions que promouen l'excel·lència en la gestió del talent. Un Comitè d'Experts format per l'Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç, el Consell Empresarial d'Osona (CEDO), la Universitat de Vic i l'especialista Francesc Baqué va eleccionar 30 empreses de la comarca com a candidates a aquests premis. Aquestes van ser posteriorment votades, mitjançant una enquesta, per les persones que viuen i treballen al territori i que són les que, amb el seu vot, han estat responsables d´escollir els guanyadors finals.

“Encara que les guanyadores han estat només 3 empreses, nosaltres creiem que tots els finalistes ja són guanyadors i un exemple per la feina que fan”, afirmen Jaume Alemany i David Boixareu, socis fundadors d'Etalentum.

Les empreses finalistes van ser Elausa, Frigorífics Ferrer, Girbau, Grupo Gepork, Gurbtec Telecom, La Farga YourCopperSolutions, Proquimia, Roquet Grup, Some, Construccions Cros Tres, Construccions Ferrer, Consultori Bayés Vic, Informàtica FEU, JCM Technologies, Jòdul, Mapex Manufacturing Software Solutions, Promic, Pujolasos, Amtte RSB, Casa Riera Ordeix, Createch Solutions, Currius Assessors, El Corral de l'humor, Indyk Internacional, Nordlogway, Postres Masgrau y Rovitec Consulting.

El Comitè d'Experts ha valorat que les organitzacions treballin en aspectes com la promoció del talent intern i extern; el nivell de compromís amb els treballadors; la creació d’oportunitats per a la formació i el desenvolupament professional; l'aplicació de polítiques de conciliació, integració, gènere i salut, així com les bones pràctiques de comunicació interna i de transparència.

Premios Etalentum / Shutterstock

Els Premis Etalentum també tenen un Premi d'Honor que es concedeix a la trajectòria d'una persona per la seva contribució a l'impuls i la transformació de les polítiques de recursos humans. És l´únic premi que concedeix directament el Comitè d´Experts. El guanyador ha estat Joan Casany que va ser director general de Promic Group i actualment president de la Fundació Sant Tomàs. Aquesta fundació sorgeix fa gairebé 60 anys, de la motivació i la necessitat de set famílies que amb fills i filles amb discapacitat intel·lectual els volien oferir un espai d'aprenentatge i inclusió. Actualment atén més de 2.200 persones cada any.

Sobre Companyia Cervesera del Montseny. És una empresa que va néixer l'any 2007 amb la il·lusió de fer arribar a tothom una varietat de cerveses diferents fetes de manera artesanal. Elaboren a les seves instal·lacions més de 300.000 litres anuals de cervesa.

Sobre Transports Codina. Empresa d'Osona, amb més de 50 anys de trajectòria a l'àmbit del transport, està especialitzada en serveis logístics, així com en distribució nacional i internacional de productes alimentaris amb totes les temperatures: convencional, refrigerats i congelats.

El Grup Bon Preu és una empresa catalana referent al sector de l'alimentació que té com a missió ser eficient per generar riquesa per a la societat, les persones i l'empresa, amb criteris ètics i amb responsabilitat social. La seva activitat principal es desenvolupa al mercat català, oferint la màxima qualitat en productes frescos i de proximitat i garantint la competitivitat en preus.

L' empresa Etalentum, impulsora dels guardons, és líder en selecció de personal al territori espanyol amb 34 delegacions i té com a avantatge competitiu el seu coneixement local de les empreses, un know-how que millora l'eficiència de les operacions i una innovadora tecnologia que aplica als processos.