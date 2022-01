Si t'apassiona l'esport i busques feina a Girona, Decathlon té una interessant oportunitat per a tu. A les següents línies trobaràs tota la informació referent a aquesta oferta de treball, juntament amb un enllaç perquè enviïs el teu currículum.

DECATHLON selecciona:

VENEDOR/A AIGUA-RUNNING/MARXA per a Girona

Publicat: 05/01/2022 - 08:44

- Contracte indefinit.

- Jornada parcial / indiferent.

Fem créixer l'esport a la nostra ciutat a través dels nostres productes, perquè som apassionats de l'esport i ens encanta estar a l'última en tot allò relacionat amb aquest. Posem en valor els nostres productes, sent referents i prescriptors, coneixent de primera mà els nostres productes i sentint-nos orgullosos. Generem i mantenim relacions amb els clients i usuaris esportistes estant al servei d'ells i fent-los viure experiències úniques amb els nostres productes, ja sigui a la botiga física o a la digital. Ens atrevim i prenem les nostres pròpies decisions perquè som emprenedors, autònoms i responsables. Ens formem i desenvolupem arribant tan lluny com nosaltres desitgem. Formem part d'un equip d'esportistes apassionats treballant en col·lectiu i compartint les nostres idees, avenços i errors per junts arribar més lluny. Aconseguim els reptes que ens proposem fent créixer els resultats del nostre esport. Si t'hi sents identificat, tens ganes i vols aportar al projecte de Decathlon. Uneix-te al nostre projecte, t'estem esperant!

Inscripcions i més informació a l'oferta de Venedor/a Aigua-Running/Marxa a Girona.